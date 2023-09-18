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Президент Национального собрания Венгрии: Место Грузии рядом со странами-членами ЕС


18.09.2023   13:54


«Место Грузии действительно рядом со странами-членами Евросоюза, мы громко говорили об этом и продолжим говорить, когда будет возможность и необходимость, мы также покажем свою поддержку действиями», — заявил президент Национального собрания Венгрии Ласло Ковер на брифинге, проведённом совместно с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как заявил Ласло Ковер, европейские институты должны срочно исправить ошибку, когда они не предоставили Грузии статус кандидата и дали его Украине и Молдове.

По его словам, во второй половине следующего года Венгрия станет страной-председателем в Европейском совете, и они уверены, что Грузия добьется еще большего прогресса на пути евроинтеграции.

«Мы надеемся, что Грузия сделает еще один шаг на этом пути и подаст заявку не только на членство в ЕС, но и в НАТО. Мы считаем, что Запад должен обеспечить гарантии безопасности Грузии, а НАТО – единственное средство гарантии безопасности в этом регионе. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и, проявляя стратегическое терпение и дипломатию, формируем политику и компромиссы, как это делает грузинское правительство в сложившейся ситуации. Это будет отличным инструментом для достижения соглашения с Россией и международным сообществом и восстановления территориальной целостности Грузии», — заявил Ласло Ковер.


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