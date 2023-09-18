

Каладзе требует от США больше информации о причинах санкций против Парцхаладзе

18.09.2023 13:59





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны предоставить больше информации о причинах введении санкций в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



По мнению Каладзе, когда гражданин Грузии подвергается санкциям со стороны стратегического партнера, общество заслуживает большей конкретики.



«В первую очередь, наверное, необходимо обнародовать больше информации, представить больше конкретики. Я думаю, в первую очередь, население нашей страны заслуживает того, что когда говорят о введении санкций в отношении гражданина Грузии и конкретных обвинениях, с их стороны должно быть представлено больше информации. Когда мы говорим о том, что [СГБ] приступило к изучению, вероятно, соответствующее ведомство обратится к своим коллегам с просьбой предоставить больше информацию по этому вопросу.[…]



Помните, в случае с судьями было принято решение об ограничении виз, хотя в объяснениях никто ничего не мог понять – почему именно было принято это решение, с чем оно связано. Я думаю, по крайней мере, когда речь идет о стратегическом партнере и принятии таких решений, общественности должны быть известны причины и должно быть озвучено больше конкретики», — заявил Каладзе.



Соединённые Штаты Америки объявили о решении ввести санкции против Парцхаладзе 14 сентября.

В публикации Госдепартамента США Отар Парцхаладзе упомянут как «грузино-российский олигарх», с которым Федеральная служба безопасности России (ФСБ) работала, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.





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