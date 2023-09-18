

Латвия попросит около 3600 граждан РФ покинуть страну

18.09.2023 14:57





Около 3600 граждан РФ должны получить на следующей неделе уведомления о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев.



Об этом, как сообщает "Европейская правда", телеканалу TV3 заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, сообщает Delfi.



По словам представительницы УДГМ, столько людей не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку. Для того чтобы покинуть страну, у них будет 90 дней.



"В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться – мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен", – добавила Розе.



"Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попробовать получить разрешение без послаблений – как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", – отметила она.



Из 25 тысяч граждан РФ, которые подпадают под действие нового закона, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии.



Кроме того, тысяча человек подала заявление на получение вида на жительство, поскольку не знала, что Сейм продлит возможность сдачи экзамена. На повторный экзамен подали заявку 6700 человек.



Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.



В начале месяца сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.



80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили удостоверения из-за выявленных рисков безопасности.





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