

Хабеишвили: Чтобы спасти «рядового» Парцхаладзе, российские шпионы приступили к действиям

18.09.2023 16:04





Заявление еще одного российского шпиона Григола Лилуашвили и СГБ о государственном перевороте является подтверждением российского влияния в государственных учреждениях, - об этом председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили пишет в соцсети



По его словам, заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердило влияние российского ФСБ на СГБ.



«Чтобы спасти «рядового» Парцхаладзе, российские шпионы приступили к действиям и подтвердили, что и Служба государственной безопасности находится под влиянием Парцхаладзе, т.е. российского ФСБ. Заявление еще одного российского шпиона Григола Лилуашвили и СГБ о государственном перевороте является подтверждением российского влияния в государственных учреждениях. Этим заявлением выясняется, что круг шпионов гораздо шире, чем кто-либо может себе представить», - пишет Хабеишвили.



Для справки, по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.





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