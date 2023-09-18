|
|
|
Конституционный суд приступил к рассмотрению заявки 80 депутатов об импичменте президента Грузии
18.09.2023 16:21
Конституционный суда распространяет заявление о заявке по импичменту президента Грузии. Документ поступит в Конституционный суд. Заявка была подписана 80 депутатами:
«В связи с высоким общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 («Конституционное представление депутатов Парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других (а всего 80 депутатов) по вопросу об импичменте Президента Грузии»).
Авторы конституционных представлений обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября заявка была зарегистрирована в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», — говорится в сообщении.
Напомним, что основанием для начала процедуры импичмента стало европейское турне Саломе Зурабишвили, в ходе которого глава государства провела встречи с президентом Германии, Европейского совета и Франции, чтобы заручиться поддержкой европейских столиц в вопросе присвоения Грузии статуса кандидата ЕС.
SOVA
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна