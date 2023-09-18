

Конституционный суд приступил к рассмотрению заявки 80 депутатов об импичменте президента Грузии

18.09.2023 16:21





Конституционный суда распространяет заявление о заявке по импичменту президента Грузии. Документ поступит в Конституционный суд. Заявка была подписана 80 депутатами:



«В связи с высоким общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 («Конституционное представление депутатов Парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других (а всего 80 депутатов) по вопросу об импичменте Президента Грузии»).



Авторы конституционных представлений обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года. После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября заявка была зарегистрирована в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», — говорится в сообщении.





Напомним, что основанием для начала процедуры импичмента стало европейское турне Саломе Зурабишвили, в ходе которого глава государства провела встречи с президентом Германии, Европейского совета и Франции, чтобы заручиться поддержкой европейских столиц в вопросе присвоения Грузии статуса кандидата ЕС.



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