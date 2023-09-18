

Госминистр Грузии по вопросам примирения провела встречу со специальным представителем ОБСЕ на Южном Кавказе

18.09.2023 16:23





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани провела встречу со специальным представителем ОБСЕ на Южном Кавказе Виорелом Мошану.



По сообщению пресс-службы аппарата министра, Тея Ахвледиани подчеркнула важность роли и активного участия ОБСЕ в процессе мирного разрешения конфликта, в том числе посредством сопредседательства на международных переговорах в Женеве.



«На встрече были обсуждены итоги 114-го по счету очередного заседания, проведенного в рамках МПРИ. Стороны поговорили о важности Женевских международных переговоров и отметили необходимость достижения прогресса по темам, включенным в повестку дня, включая безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев, а также о других гуманитарных вопросах.



Со своей стороны, спецпредставитель ОБСЕ положительно оценил усилия правительства Грузии и пообещал полную поддержку грузинской стороне в мирном процессе. Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», — отмечается в информации пресс-службы аппарата госминистра.





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