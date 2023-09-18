|
|
|
Госминистр Грузии по вопросам примирения провела встречу со специальным представителем ОБСЕ на Южном Кавказе
18.09.2023 16:23
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани провела встречу со специальным представителем ОБСЕ на Южном Кавказе Виорелом Мошану.
По сообщению пресс-службы аппарата министра, Тея Ахвледиани подчеркнула важность роли и активного участия ОБСЕ в процессе мирного разрешения конфликта, в том числе посредством сопредседательства на международных переговорах в Женеве.
«На встрече были обсуждены итоги 114-го по счету очередного заседания, проведенного в рамках МПРИ. Стороны поговорили о важности Женевских международных переговоров и отметили необходимость достижения прогресса по темам, включенным в повестку дня, включая безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев, а также о других гуманитарных вопросах.
Со своей стороны, спецпредставитель ОБСЕ положительно оценил усилия правительства Грузии и пообещал полную поддержку грузинской стороне в мирном процессе. Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», — отмечается в информации пресс-службы аппарата госминистра.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна