

На базе Общественного вещателя Грузии будет создан «Парламентский канал»

18.09.2023 16:25





На базе Общественного вещателя Грузии (ОВГ) будет создан «Парламентский канал». Парламент Грузии и Общественный вещатель подписали сегодня, 18 сентября, меморандум о сотрудничестве.



Согласно меморандуму, будет обеспечено технико-технологическое обеспечение запуска и функционирования «Парламентского канала», а с сегодняшнего дня сегодня начнется прямая трансляция парламентских заседаний.



Общественный вещатель бесплатно обеспечит техническую поддержку функционирования «Парламентского канала».



«Сегодня, с открытием «Парламентского канала», еще больше совершенствуется прямой общественный контроль деятельности парламента. Граждане, интересующиеся политикой, получат возможность легко узнать о перипетиях нашей парламентской жизни и сделать соответствующие выводы путем непосредственного наблюдения. Надеюсь, что новый канал будет способствовать уменьшению поляризации, поскольку граждане смогут не полагаться на политические интерпретации, а оценивать своими глазами и интуицией позиции, слова и действия политических сил, представленных в парламенте Грузии», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.





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