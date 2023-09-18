

Глава «Грузинского легиона» и руководство организации «Канва» ответили на обвинения СГБ Грузии

18.09.2023 18:07





Лица и организации, обвиненные Службой государственной безопасности Грузии (СГБ) в организации насильственного государственного переворота, отрицают обвинения в свой адрес.



В заявлении от 18 сентября СГБ утверждает, на основе «подтвержденной информации», за планом переворота стоит «определенная группа лиц»:



«Одним из авторов данного плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили Георгий Лорткипанидзе, а ныне заместитель главы Военной разведки Украины, и находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили», — указано в заявлении.



В заявлении также упомянуто, что для «подготовки молодежных групп к использованию в революционном сценарии» используется организация «Канва» («Canva Georgia»).



Мамука Мамулашвили и глава «Канва Грузия» ответили на обвинения СГБ



В разговоре с грузинским телеканалом «Формула» Мамука Мамулашвили расценил обвинения как попытку дискредитировать «Грузинский легион», воюющий на стороне Украины, и указал, что заявление СГБ «прямо надиктовано из России».



По его словам, на основании этого заявления власти Грузии могут передать России тех членов легиона, которые приезжают на родину навестить своих родных.



«Это напрямую продиктовано Россией и связано, прежде всего, с нашей деятельностью — Легион является крупнейшим иностранным подразделением в Украине и, конечно, это очень большой «тревожащий» фактор, потому что очень много россиян гибнет на войне от рук бойцов «Грузинского легиона». Я не хочу, чтобы это было намеренно направлено против людей, которые приезжают навестить свои семьи.



Как известно, в России прошел суд над членами «Грузинского легиона», Россия приговорила этих людей по различным обвинениям. Возможно, это попытка выдать России этих людей, которые приезжают в Грузию. Так что, я думаю, это чисто русский почерк, российское правительство Грузии активизировалось и пытается дискредитировать «Грузинский легион», — заявил Мамулашвили «Формуле».



Глава организации «Канва Грузия» Гиорги Меладзе говорит, что заявление СГБ схоже с заявлением ведомств авторитарных государств, и подчеркивает, что его цель — запугать активных граждан. По словам Меладзе, организация продолжит свою деятельность.



«Госбезопасность говорит о переворотах… что они всегда и делают, и на этот раз ко всему этому добавляет организацию «Канва».



В настоящее время я являюсь директором «Канва Грузия» и не планирую никакого переворота. Единственная цель объявления — запугать активных людей! То, что сегодня делает СГБ, я слышал подобные заявления от авторитарных государств. Несмотря ни на что, я продолжу свою работу, распространяя знания о ненасильственных кампаниях!», — написал Меладзе.



Сегодня Служба госбезопасности Грузии сообщила о подготовке гражданских беспорядков, конечной целью которых является насильственная смена власти.





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