

Саакашвили: Отар Парцхаладзе осуществляет теневое правление прокуратурой и судом Грузии

18.09.2023 18:12





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что возбужденные против него дела были открыты при участии бывшего главного прокурора Отаром Парцхаладзе по согласованию с Москвой.



По словам Саакашвили, Отар Парцхаладзе по-прежнему осуществляет теневое правление прокуратурой и судом.



«Именно Парцхаладзе ведет все детали моих т.н. дел. Его назначили прокурором после того, как Кбилашвили отказался выполнить поручение своего начальника и не возбудил против меня дела. Конечно, Парцхаладзе конечно пошел на все. Затем Иванишвили был вынужден снять его с [должности] из-за т.н. «дела о ботасах», однако реально, из тени, именно он управляет прокуратурой и судом. Все детали сфабрикованных против меня дел сформулированы им и согласованы не только с Иванишвили, но и с Москвой.



Это все прекрасно знают и американцы», — говорится в посте Саакашвили опубликованном в Facebook.



Соединённые Штаты Америки объявили о решении ввести санкции против Парцхаладзе 14 сентября. В публикации Госдепартамента США Отар Парцхаладзе упомянут как «грузино-российский олигарх», с которым Федеральная служба безопасности России (ФСБ) работала, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.





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