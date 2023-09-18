

Грузинские банки заморозили все счета подсанкционного экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе

18.09.2023 18:20





В Грузии ограничен доступ к банковским счетам бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под американские санкции.



Как сообщают в Национальном банке Грузии, это предусмотрено международным механизмом применения финансовых санкций.



«Как известно, с 26 февраля 2022 года согласно инструкциям Национального банка Грузии, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией против Российской Федерации. В целях определения единых подходов к реализации санкционных требований и реализации соответствующих механизмов контроля приказом Президента Национального банка Грузии № 208/04 от 4 августа 2023 года утверждены «Правила реализации санкционного режима подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии».



В соответствии с вышеупомянутой инструкцией и правилом финансовому сектору Грузии было поручено, среди прочего, принять во внимание требования, установленные Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) в отношении лиц, включенных в список Список санкционированных лиц (список SDN), который подразумевает доступ к активам лиц, попавших под санкции, и финансовые ограничения на выполнение транзакций. Санкционированное лицо ограничено как в распоряжении денежными средствами, так и в возможности осуществления всех видов финансовых операций.



Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против Отара Парцхаладзе 14 сентября 2023 года. В санкционный список попали куратор Парцхаладзе в ФСБ Александр Онищенко и две связанные с Парцхаладзе компании, зарегистрированные в России. Госдепартамент называет Парцхаладзе грузино-российским олигархом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





