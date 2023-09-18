

Мамулашвили: Я лично позабочусь о том, чтобы и Бидзина Иванишвили попал под санкции

18.09.2023 19:07





Похоже, Гарибашвили увидел плохой сон… У «Грузинской мечты» закончились враги и, наверное, они уже изгнали русских из Грузии, задержали и шпионов Кремля и из-за того, чтобы у них больше не было дел, они переключились на нас. Я и не знаю, что другого сказать по этому поводу, - заявил командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, откликаясь на заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, согласно которому, определенная группа лиц планирует устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки.



В беседе с «ambebi.ge» Мамулашвили предположил, что «Грузинская мечта» получила директиву из Кремля.



«Следственная служба России провела суд против членов «Грузинского легиона» и осудила нас по различным обвинениям. Это может быть попыткой выдать России этих людей, в том числе и меня. Сейчас, наверное, и в Грузии против меня возбудят уголовное дело.



«Грузинский легион» стал серьезной головной болью для россиян, мы нанесли им очень серьезные потери. Поэтому они озлоблены и пытаются заполучить нас в свои руки. Помимо восьми уголовных дел против меня, за мое убийство назначили еще и денежное вознаграждение. Попытка СГБ обвинить меня в устройстве дестабилизации, еще раз доказывает, что «Грузинская мечта» получает задания от Кремля», - заявляет Мамулашвили.



По его словам, заявление СГБ не имеет под собой никаких оснований, иначе ведомство обнародовало бы видео-аудиозаписи.



«До сих пор лишь российские власти пытались дискредитировать «Грузинский легион», а теперь им помогает в этом и власть Грузии. Меня беспокоит то, чтобы парней из нашего легиона, которые время от времени приезжают в Грузию навестить свои семьи, не передали России», - заявил Мамулашвили и отметил: «Я лично позабочусь о том, чтобы и Бидзина Иванишвили попал под санкции. Этот вопрос и мной будет поднят перед иностранными партнерами».



Для справки, в информации, опубликованной Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии, говорится, что определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.



По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.





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