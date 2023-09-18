

Президент: Мы фактически вступаем в один из решающих периодов в истории нашей страны

18.09.2023 19:27





«Сегодня мы фактически вступаем в один из решающих периодов в истории нашей страны, где роль представителей общественности является наиболее важной для того, что необходимо сделать, когда мы подступили к дверям Европы», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отметила президент на встрече с представителями неправительственного сектора, Грузия сейчас находится на решающем этапе.



«Мы знаем, насколько решающим будет тот момент, когда нам предоставят статус кандидата, но в жизни ничего не происходит само собой, и эту главную дорогу, которую нужно пройти, нужно пройти всем вместе. Все будет очень важно – любой шаг внутри страны или за ее пределами. Это не то, что может сделать один человек. Я буду с вами везде, где смогу. Продолжаю свои визиты, скоро поеду в Польшу, Бельгию. Каждый должен делать то, что может. Возможно, самая большая роль средств массовой информации заключается в том, чтобы не позволить кому-либо затмить то, что важно, другими вопросами. Главное, что мы все хотим этого европейского будущего, другого будущего у нас нет. Невозможно, чтобы другим будущим была Россия. Грузия этого не позволит, я не позволю, вы не позволите. Никто не должен нас пугать тем, что что-то невозможно, все в наших руках и никто не может заставить нас это потерять, тот, кто попытается это сделать, потеряется сам», — заявила Зурабишвили.







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