

Талаквадзе: Парцхаладзе не тот человек, который стал бы работать против Грузии

18.09.2023 20:24





Член «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе заявляет, что бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, из-за связей с ФСБ России, не тот человек, который стал бы работать против Грузии.



Говоря Парцхаладзе, Талаквадзе также напомнил, что существуют примеры того, когда людей исключали из санкционного списка.



«В этом раунде санкций правительство США приняло решение в отношении более чем 200 человек, и в эти 200 человек входят лица со всего мира, представляющие бизнес, медиа и другие сектора. В этом же документе есть список компаний, с которых были сняты санкции.



В Украине идет война, информационные потоки очень большие, не следует исключать, что акторы из разных стран несут и передают в США информацию, на основании чего в одном случае вводятся санкции, но у нас есть примеры, когда с людей снимали санкции. Вы помните, что Абрамович тоже находился под санкциями, как и другие известные люди.



Вероятно, следует предположить, что детали выяснят адвокаты г-на Парцхаладзе. Что касается моего личного мнения, исходя из информации, которая была известна мне 10 лет назад во время его работы в государственном секторе и известна мне из открытых источников, то, по моему мнению, Парцхаладзе не тот человек, который стал бы работать против Грузии и подрывал свою страну. Мое мнение таково, в первую очередь, наверное, адвокаты должны получить информацию о том, на чем основывались эти санкции», — заявил Талаквадзе.



Член «Мечты» также напомнил, что представители группы по санкциям находились в Грузии для проверки фискальной, таможенной и других систем «и заявили, что правительство Грузии имеет сильную систему и скрупулезно соблюдает требования санкций». По его словам, если кто-то нарушил санкционный режим «через или с использованием Грузии», то он бы хотел, что бы общественность имела возможность это обсудить.



Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели санкции против более чем 150 компаний и частных лиц. Среди них был бывший генеральный прокурор Грузии и человек, близкий к окружению Бидзины Иванишвили, Отар Парцхаладзе. Цель санкций — предотвратить уклонение России от санкций, перекрыть доступ России к технологиям, деньгам и финансовым ресурсам, которые помогают Путину вести войну в Украине, и в целом предотвратить вредоносную деятельность России.



По решению властей, данный вопрос уже изучается в Службе государственной безопасности Грузии.





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