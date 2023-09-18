

«Я не прошу, я требую расследования» — президент Грузии о деле Парцхаладзе

18.09.2023 20:26





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на информацию о предполагаемой связи бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе с российскими спецслужбами и потребовала от правоохранительных органов провести детальное расследование по этим обвинениям.



«Кто-то, кажется, Каха (Каладзе) сказал, что самая большая беда — мои визиты в Европу. Нет, господин Каха! Самая большая беда — когда оказывается, что генеральный прокурор был агентом ФСБ или КГБ. И еще большая беда, когда никакой паники по этому поводу нет в ведомствах, которые сегодня должны расследовать это дело. Я не прошу, я требую расследования».



Напомним, сегодня генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе критикуя президента заявил следующее:



«Что может быть большей бедой, чем это. Человек, который первым должен защищать Конституцию, первый, кто нарушает и не уважает наши законы, государственность и население нашей страны. Все это очень тяжело и это, конечно, будет иметь соответствующие последствия».



Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели санкции против более чем 150 компаний и частных лиц. Среди них был бывший генеральный прокурор Грузии и человек, близкий к окружению Бидзины Иванишвили, Отар Парцхаладзе. Цель санкций — предотвратить уклонение России от санкций, перекрыть доступ России к технологиям, деньгам и финансовым ресурсам, которые помогают Путину вести войну в Украине, и в целом предотвратить вредоносную деятельность России.



Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе – первый гражданин Грузии, подвергшийся такого рода санкциям со стороны США, поэтому СГБ обратится к американским партнерам для передачи доказательств, которые легли в основу этого решения.

Между тем, член «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе заявил, что Парцхаладзе не тот человек, который стал бы работать против Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





