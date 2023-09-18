

Премьер-министр Грузии принял участие в открытии Саммита по Целям устойчивого развития

18.09.2023 20:29





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией принял участие в открытии Саммита по Целям устойчивого развития, который проводится раз в четыре года на уровне глав государств и правительств под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.



Информацию распространяет правительство Грузии.



Саммит открыли президент Генеральной Ассамблеи ООН Денис Франсис и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



«Саммит Целей устойчивого развития проводится во второй раз после принятия Повестки дня на период до 2030 года. Первый саммит состоялся в 2019 году. На саммите этого года лежит бремя среднесрочной оценки Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Цель саммита — провести среднесрочную оценку прогресса в достижении Целей устойчивого развития в свете проблем, стоящих перед миром в связи с многогранным и взаимосвязанным кризисом, и способствовать ускоренной реализации Повестки дня на период до 2030 года. По итогам саммита участники примут политическую декларацию.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с другими лидерами выступит с речью в рамках саммита. Тема диалога – «Укрепление комплексной политики и государственных институтов для достижения целей устойчивого развития». Премьер-министр выступит перед мировыми лидерами на общих дебатах ООН 22 сентября», — отмечается в информации правительства Грузии.





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