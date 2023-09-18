

Михаил Батурин дал первый комментарий по поводу информации, распространенной СГБ

18.09.2023 20:30





Бывший сотрудник охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин дал первый комментарий «IPN» по поводу информации, распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Как заявил Батурин эксклюзивно в беседе с «IPN», информация, распространяемая СГБ, является «полным бредом».



«Это стиль НКВД Советского Союза, когда т.н. суды-тройки обвиняли в чем угодно и кого угодно. Меня не удивляет такое поведение российской администрации в Грузии. Что за чушь, какой переворот, какой взрыв, это просто бред, родившийся в чьей-то больной голове, я не знаю.



Это полный бред. Вероятно, они собираются устроить провокации и обвинить население. По поведению властей видно, что Грузию ведут в неправильном направлении, с антизападной риторикой и антизападными действиями. Когда весь свободный мир отстранился от России, от российской агрессии, к сожалению, администрация России в Грузии делает все возможное, чтобы проводить российскую политику в Грузии», - заявил Батурин.



На вопрос, есть ли у него связь с Георгием Лорткипанидзе и Мамукой Мамулашвили, и знает ли он их вообще, Батурин отвечает так:



«Меня не связывает знакомство с Георгием Мамулашвили, я встречался с ним один раз, и то случайно, наверное, год назад, а может, и больше. Я знаю Гию Лорткипанидзе, но у меня нет близких отношений с ним. Он успешный грузин, но у меня нет с ним близких отношений, мы просто знакомы», - заявляет Батурин.



Для справки, по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.



По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.



ИнтерпрессНьюс

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