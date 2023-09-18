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В Грузии из-за санкций США заморозили счета экс-генпрокурора Парцхаладзе
18.09.2023 20:34
Бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе ограничили «в доступе к активам и финансовым операциям» из-за санкций, введенных США. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили в Нацбанке Грузии.
В ведомстве говорят, что «с 26 февраля 2022 года, согласно инструкциям Национального банка Грузии, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией против Российской Федерации».
Как сообщалось ранее, после введения ограничений США блокируют все активы лиц из санкционного списка. Блокируются и любые перечисления лицам или компаниям, связанным с ними.
По информации Вашингтона, Отара Парцхаладзе российская ФСБ использовала, чтобы оказывать влияние на грузинское общество и политику в интересах России.
Парцхаладзе принадлежат доли (50%) в двух российских консультационных компаниях — MOSCOW BUSINESS BROKERAGE и INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION. У него, предположительно, два гражданства — Грузии и России.
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