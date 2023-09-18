

Грузия заняла 65 место в мировом рейтинге цифрового качества жизни

18.09.2023 20:56





В пятом ежегодном индексе цифрового качества жизни (DQL) Surfshark Грузия заняла 65-е место в мире, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Индекс цифрового качества жизни — это исследование, в котором оценивается «цифровое благополучие» 121 страны по 5 основным параметрам.



Лучшие результаты Грузия показала в области электронной безопасности, заняв 43-е место (на 9 позиций выше, чем в прошлом году), худший показатель – качество интернета, здесь страна занимает 102-е место. 48-е место у Грузии по доступности Интернета, 55-е по инфраструктуре и 80-е место по электронному правительству (электронное правительство базируется на системе электронного документооборота и других информационных системах).



В общем индексе Грузия опережает Армению (69-е место) и Азербайджан (74-е место). В Азии Грузия занимает 20-е место, лидирует в списке Сингапур.



Что касается худшего показателя Грузии – качества интернета, то он на 27% ниже, чем в среднем по миру.



Фиксированный интернет в Грузии составляет в среднем 30 Мбит/с. Для сравнения: самый быстрый в мире фиксированный Интернет — в Сингапуре — его скорость 300 Мбит/с., самый медленный фиксированный интернет в мире — в Йемене (скорость 11 Мбит/с).



Мобильный интернет в среднем составляет 44 Мбит/с. и на 22% быстрее чем в Арменией, а фиксированный широкополосный доступ на 58% медленнее. С прошлого года скорость мобильного интернета в Грузии выросла на 9%, а скорость фиксированного широкополосного доступа на 6%.



Источник: СОВА

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