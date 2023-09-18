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В НАТО допускают членство Молдовы в Евросоюзе в нейтральном статусе


18.09.2023   23:02


Молдова может стать членом Европейского Союза с сохранением нейтралитета несмотря на то, что другие государства Центрально-Восточной Европы сначала интегрировались в Североатлантический Альянс.

Об этом в интервью молдавскому порталу NewsMaker заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет


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