

В НАТО допускают членство Молдовы в Евросоюзе в нейтральном статусе

18.09.2023 23:02





Молдова может стать членом Европейского Союза с сохранением нейтралитета несмотря на то, что другие государства Центрально-Восточной Европы сначала интегрировались в Североатлантический Альянс.



Об этом в интервью молдавскому порталу NewsMaker заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет





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