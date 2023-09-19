

Оформлено соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Перу

19.09.2023 10:43





18 сентября между Грузией и Республикой Перу было оформлено соглашение о безвизовом режиме, которое подписали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава МИД Перу Ана Сесилия Герваси на встрече, состоявшейся в рамках 78-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



Как сообщается, на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке, стороны обсудили текущие вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня и перспективы на будущее. Подчеркнута важность проведения визитов на высоком уровне и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.



«На встрече со своей коллегой Илья Дарчиашвили подчеркнул важность сотрудничества со странами Латинской Америки для Грузии.



Стороны договорились активно работать для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, особенно в части обмена опытом успешных реформ Грузии в направлении услуг и государственных сервисов», - отмечается в информации.





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