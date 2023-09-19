|
|
|
Премьер-министр отчитался о встрече с президентом Евросовета
19.09.2023 10:46
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал свою встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в социальной сети «Твиттер».
По словам главы правительства, в ходе беседы было подчеркнуто очень хорошее сотрудничество Грузии с ЕС.
«Было приятно встретиться с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В ходе беседы было подчеркнуто очень хорошее сотрудничество Грузии с Евросоюзом. На встрече мы обсудили прогресс, достигнутый на пути выполнения 12 приоритетов и краткосрочных задач, определенных Верховным представителем ЕС.
Я подтвердил президенту Европейского совета приверженность страны всем приоритетам, определенным Еврокомиссией», - отметил премьер-министр.
Администрация правительства распространила детальную информацию о встрече премьер-министра с президентом Европейского совета Шарлем Мишелю. Как отмечается в опубликованной информации, на встрече с Шарлем Мишелем Ираклий Гарибашвили отметил, что все четыре вопроса, затронутые на встречах с представителями Евросоюза, по которым они хотят видеть прогресс до конца сентября, будут урегулированы согласно рекомендациям Еврокомиссии, и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе провел по этому поводу брифинг.
«Премьер-министр подчеркнул, что Грузия занимает передовые позиции на пути европейской интеграции, о чем свидетельствуют отчеты, опубликованные Европейским союзом, и приверженность Грузии реформам на пути к европейской интеграции тверда. По его словам, согласно нынешней геополитической ситуации, а также решению, основанному на заслугах, Грузия заслуживает статуса кандидата. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку в процессе европейской интеграции», - отметили в администрации правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна