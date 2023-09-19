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Премьер-министр отчитался о встрече с президентом Евросовета


19.09.2023   10:46


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал свою встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в социальной сети «Твиттер».

По словам главы правительства, в ходе беседы было подчеркнуто очень хорошее сотрудничество Грузии с ЕС.

«Было приятно встретиться с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В ходе беседы было подчеркнуто очень хорошее сотрудничество Грузии с Евросоюзом. На встрече мы обсудили прогресс, достигнутый на пути выполнения 12 приоритетов и краткосрочных задач, определенных Верховным представителем ЕС.

Я подтвердил президенту Европейского совета приверженность страны всем приоритетам, определенным Еврокомиссией», - отметил премьер-министр.

Администрация правительства распространила детальную информацию о встрече премьер-министра с президентом Европейского совета Шарлем Мишелю. Как отмечается в опубликованной информации, на встрече с Шарлем Мишелем Ираклий Гарибашвили отметил, что все четыре вопроса, затронутые на встречах с представителями Евросоюза, по которым они хотят видеть прогресс до конца сентября, будут урегулированы согласно рекомендациям Еврокомиссии, и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе провел по этому поводу брифинг.

«Премьер-министр подчеркнул, что Грузия занимает передовые позиции на пути европейской интеграции, о чем свидетельствуют отчеты, опубликованные Европейским союзом, и приверженность Грузии реформам на пути к европейской интеграции тверда. По его словам, согласно нынешней геополитической ситуации, а также решению, основанному на заслугах, Грузия заслуживает статуса кандидата. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку в процессе европейской интеграции», - отметили в администрации правительства.


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