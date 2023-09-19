

Гарибашвили встретился с Генеральным секретарем ООН

19.09.2023 11:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече, состоявшейся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, стороны обсудили важные шаги, предпринимаемые ООН в направлении устойчивого развития.



«Глава правительства отметил, что Грузия поддерживает предложенные Генеральным секретарем ООН трактаты, целью которых является лучшая адаптация ООН к существующим и ожидаемым вызовам.



По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия высоко ценит усилия Антониу Гутерриша в разработке «Новой повестки мира», которая основана на фундаментальных принципах международного права и уставе ООН», — отмечается в информации пресс-службы премьер-министра.



Среди обсужденных вопросов были текущая обстановка безопасности и вызовы в мире, гуманитарная ситуация на оккупированных территориях Грузии, а также участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта.



«Как отметил Ираклий Гарибашвили, архитектура международной безопасности изменилась в результате продолжающейся войны в Украине, а влияние изменения климата и вытекающие из него риски также являются важным вызовом. Для преодоления существующих вызовов необходимо работать совместными усилиями.



На встрече Ираклий Гарибашвили подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного разрешения конфликта. Он проинформировал Генерального секретаря ООН об усилиях, предпринимаемых правительством Грузии в этом направлении, и поблагодарил его за поддержку и участие в процессе мирного разрешения конфликтов.



Премьер-министр поблагодарил Генерального секретаря ООН за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.



Среди обсуждавшихся вопросов были обстановка безопасности и вызовы в регионе Южного Кавказа. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





