

Лидер ЕНД: Олигархический «клан» Иванишвили помогает террористическому режиму Путина уклоняться от санкций

19.09.2023 13:53





Мы давно изучаем влияние ФСБ России в Грузии, неоднократно публиковали конкретные доказательства того, как олигархический «клан» Бидзины Иванишвили помогает террористическому режиму Путина уклоняться от санкций, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



На проведенном сегодня брифинге Хабеишвили рассказал о влиянии ФСБ России и членов «клана» Отара Парцхаладзе, через которых, по словам Хабеишвили, Парцхаладзе управляет Службой доходов Минфина, Таможенным департаментом, финансовой полицией, стратегическими объектами, Батумским и Потийским портами.



«Агент ФСБ Отар Парцхаладзе и [глава СГБ] Григол Лилуашвили контролируют стратегические объекты в стране, посредством их лоббирования в Батумском нефтетерминале начальником службы безопасности порта назначен человек с сомнительным прошлым (сын министра безопасности времен Шеварднадзе) и связанный с российскими спецслужбами некий Гиви Кутателадзе.



При непосредственном лоббировании агента ФСБ Отара Парцхаладзе и Григола Лилуашвили сегодня Батумский порт вместо Службы государственной охраны «охраняет» компания высокопоставленного чиновника полиции времен Шеварднадзе Сосо Алавидзе. Вероятно, это было прямым требованием ФСБ.



Порт и нефтяной терминал Поти также контролируют агент ФСБ Отар Парцхаладзе и его исполнительная «рука», глава СГБ Григол Лилуашвили, посредством компании «Petrokas».



Это неполная схема, мы продолжаем изучать влияние ФСБ России в Грузии, мы обязательно разоблачим всех тех агентов, которые представляют сеть ФСБ в Грузии и помогают террористическому режиму Путина, нанося ущерб национальным и государственным интересам Грузии. Всех вас коснуться санкции, и скоро вас будут судить за государственную измену», - заявил Леван Хабеишвили.





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