

Депутат от «За Грузию»: Положение «Мечты» очень тяжелое и плачевное

19.09.2023 14:07





Положение Ираклия Кобахидзе настолько усугубилось, что он уже вышел из зоны обслуживания, - так член партии «За Грузию», депутат Ана Бучукури прокомментировала заявление председателя «Грузинской мечты» Кобахидзе о Нацбанке.



По словам Бучукури, своим заявлением Ираклий Кобахидзе фактически отказался быть специалистом по конституционному праву.



«К сожалению, Положение Ираклия Кобахидзе настолько усугубилось, что, как видно, он уже вышел из зоны обслуживания. «Мечта» сегодня находится в очень невыгодной ситуации, и это заметно по каждому из них, особенно Кобахидзе, который этим заявлением полностью вышел из зоны обслуживания и отказался быть специалистом по конституционному праву. В конечном итоге, положение «Мечты» очень тяжелое и плачевное, я бы так сказала. Как видно, нам нужно ждать еще худшего», - заявила Бучукури.



Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявляет, что решение Нацбанка Грузии об ограничении доступа находящегося под санкциями США бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе к банковским активам «прямо противоречит Конституции Грузии».



По словам Кобахидзе, может существовать внутренняя регуляция Нацбанка относительно ограничения доступа Отара Парцхаладзе к банковским активам и совершению финансовых операций, но преимущество всегда отдается Конституции Грузии. В этом контексте Кобахидзе также говорит о презумпции невиновности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





