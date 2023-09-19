

Администрация президента не получала документов о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе

19.09.2023 15:24





По информации администрации президента Грузии, никакие документы о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе президенту не пересылались. Об этом сообщается на официальной странице Саломе Зурабишвили в Facebook.



«Никакие документы о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе президенту не пересылались», - говорится в заявлении.



По имеющейся информации, бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе получил гражданство Российской Федерации.



Согласно законодательству, гражданин Грузии теряет грузинское гражданство в случае получения гражданства другой страны (если лицо не получило гражданство Грузии в исключительном порядке или не получило согласия на сохранение гражданства).





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