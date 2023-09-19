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Администрация президента не получала документов о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе


19.09.2023   15:24


По информации администрации президента Грузии, никакие документы о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе президенту не пересылались. Об этом сообщается на официальной странице Саломе Зурабишвили в Facebook.

«Никакие документы о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе президенту не пересылались», - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе получил гражданство Российской Федерации.

Согласно законодательству, гражданин Грузии теряет грузинское гражданство в случае получения гражданства другой страны (если лицо не получило гражданство Грузии в исключительном порядке или не получило согласия на сохранение гражданства).


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