

Каладзе: Мы никому не позволим использовать население нашей страны как «пушечное мясо»

19.09.2023 15:45





Мы никому не позволим использовать население нашей страны как «пушечное мясо». Грузия не продается, каждый должен это помнить. Пусть кто-нибудь осмелится что-то сделать, все получат ответ в рамках закона, - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о заявлении, опубликованном Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Как отметил Каладзе, нынешняя власть для некоторых неприемлема, поскольку в Грузии нет правительства, которое поступится интересами своей страны за счет населения.



«Многое очень ясно, мы слышим прямые заявления, наблюдаем прямые действия, всегда есть попытки внести в страну напряженность и сумятицу.



Нынешняя власть для некоторых неприемлема, потому что в Грузии нет правительства, которое откажется от интересов нашей страны и будет проводить интересы другой конкретной страны за счет населения нашей страны.



Мы никому не позволим использовать население нашей страны как «пушечное мясо». Грузия не продается, об этом должны помнить все, неважно, находятся ли они внутри страны или ее пределами и так далее. Грузия не продана и не может быть продана», - заявил Каладзе.



Для справки, по информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года устроить в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем.



По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





