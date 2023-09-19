

Самадашвили: Мелкие обманщики Иванишвили, чем меньше вы будете ездить в Европу, тем выше шанс получить статус

19.09.2023 16:34





Вы оставайтесь дома и дайте Саломе Зурабишвили возможность спасти европейское будущее страны. Если бы знали, что думают европейцы после встречи с вами, наверное, очень бы устыдились, - с такими словами обратилась депутат от «Лело» Саломе Самадашвили к правящей команде на пленарном заседании парламента Грузии.



Как отметила Самадашвили, премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили во время встреч в Нью-Йорке было сказано, что 12 рекомендаций Еврокомиссии должны быть выполнены, а ложь должна прекратиться.



«Чем меньше вы, Гарибашвили и мелкие обманщики Бидзина Иванишвили будете ездить в Европу, и чем меньше будете лгать этим людям о том, что их требования выполнены, тем выше шанс, что они примут политическое решение.



Возможно, вы не поняли, что было сказано Гарибашвили в Нью-Йорке. Президент Мишель сказал Гарибашвили, что пора конкретно выполнить требования, и больше не лгите нам.



Если у кого-то есть шанс обеспечить политическое решение, так это у президента Зурабишвили. Так что вы оставайтесь дома и дайте Саломе Зурабишвили возможность спасти европейское будущее этой страны. Если бы знали, что думают европейцы после встречи с вами, наверное, очень бы устыдились», - отметила Самадашвили.





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