

Минюст приступил к изучение вопрос о гражданстве подсанкционного экс-генпрокурора Грузии

19.09.2023 16:44





Если человек становится гражданином другой страны без уведомления властей Грузии, в этом случае начинается изучение вопроса и на повестку дня может быть поставлен вопрос об утрате гражданства. Насколько мне известно, изучение этого дела начато Минюстом. Это дело ведомств, - заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление администрации президента Грузии по поводу грузинского гражданства бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



По его словам, он не знает, есть ли у Парцхаладзе российское гражданство, однако знает, что у него есть гражданство Грузии, а когда речь идет о заморозке счетов, Кобахидзе заявляет, что к нему не может быть применен режим санкций, который распространяется на неграждан. Изучение же вопроса о его гражданстве, как сказал Кобахидзе, это «отдельная тема».



«Если человек становится гражданином другой страны без уведомления грузинских ведомств, начинается изучение вопроса и может быть поставлен вопрос об утрате гражданства. Насколько я знаю, рассмотрение этого дела начато Минюстом. Это дело ведомств. Подождите и увидите», - заявил Кобахидзе.



Для справки, по информации администрации президента Грузии, никакие документы о грузинском гражданстве Отара Парцхаладзе президенту не пересылались. Об этом сообщается на официальной странице Саломе Зурабишвили в Facebook.



По имеющейся информации, бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе получил гражданство Российской Федерации.



Согласно законодательству, гражданин Грузии теряет грузинское гражданство в случае получения гражданства другой страны (если лицо не получило гражданство Грузии в исключительном порядке или не получило согласия на сохранение гражданства).







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