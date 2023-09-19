

Кобахидзе: Проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели

19.09.2023 17:08





По словам председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, сегодня парламент рассмотрит законопроект о деолигархизации в третьем чтении и, согласно соглашению, парламентское большинство его не поддержит.

По словам Кобахидзе, по всем пунктам делается то, что посоветовала Еврокомиссия.



«Это третье слушание, и его легко обсуждать, как правило, оно пройдет и будет поставлено на голосование сегодня, соответственно большинство не поддержит его по этому соглашению. Что касается остальных пунктов, то здесь было, так сказать, четыре основных пункта и четыре дополнительных. По всем темам мы делаем именно то, что нам рекомендовала Еврокомиссия.



Была проведена встреча с Бореллем, Копманом, на этих встречах было подчеркнуто их желание увидеть прогресс по всем этим пунктам к концу года, частично к концу месяца. Вчера мы представили общественности и нашим партнерам подробный план, включая график, и со временем мы продолжим реализацию этих пунктов. Поэтому, какие бы ожидания ни были к концу месяца, к концу года мы оправдываем все ожидания абсолютно, на 100 процентов. Таково было содержание нашего вчерашнего брифинга», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Вчера в правящей команде заявили, что больше нет необходимости принимать отдельный закон о деолигархизации, а законодательный орган больше не будет принимать аналогичный закон, поскольку это требование Евросоюза снято. По их словам, сегодня парламент рассмотрит в третьем чтении и не примет законопроект о деолигархизации. Кроме того, «Грузинская мечта» отметила, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели.





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