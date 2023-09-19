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Дерек Шолле: США остаются сторонником четких евроатлантических желаний грузинского населения
19.09.2023 17:21
Политический советник Госдепартамента США Дерек Шолле пишет в соцсети о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«В рамках Генеральной Ассамблеи ООН я встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили по поводу будущего демократии в Грузии и кандидатуры на членство в Евросоюзе. США остаются сторонниками четких евроатлантических желаний народа Грузии», — пишет Дерек Шолле.
Информацию о встрече с Дереком Шолле распространила также пресс-служба премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По информации ведомства, на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке, стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества и региональной безопасности между Грузией и Соединенными Штатами Америки, а также выразили готовность углублять существующее сотрудничество с целью укрепления общих интересов двух стран.
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