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Саакашвили: Парцхаладзе - прокурор, который возбудил против меня дела, оказался прямым агентом ФСБ
19.09.2023 18:14
Парцхаладзе, прокурор, который возбудил против меня дела, оказался прямым агентом ФСБ, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.
Как он отмечает, Путин обращался ко всем властям Грузии с просьбой позволить ему назначать глав силовых структур, на что получил отказ от Михаила Саакашвили.
«Парцхаладзе, прокурор, который возбудил против меня дела, оказался прямым агентом ФСБ. Я хочу спросить политиков, выступающих по телевидению, - разве этого факта недостаточно, чтобы доказать незаконность этих т.н. дел и то, что они являются частью спецоперации, организованной против страны?
Также Путин просил все власти Грузии позволить ему назначать глав силовых структур, в чем я ему отказал», - пишет Саакашвили.
Для справки, США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По их информации Управления по контролю за инорстранными активами Минфина США, в рамках нового санкционного пакета санкции будут применены еще к 24 лицам, в том числе и к Отару Парцхаладзе. Госдепартамент США называет Отара Парцхаладзе грузино-российским олигархом, с которым Федеральная служба безопасности России (ФСБ) работала, чтобы повлиять на грузинское общество и политику в пользу России.
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