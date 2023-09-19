

Анна Нацвлишвили «Грузинской мечте»: Замять дело Парцхаладзе не получится

19.09.2023 18:28





Замять дело Парцхаладзе не получится, как бы болезненным это ни было для вас, - заявила одна из лидеров партии «Лело», депутат Анна Нацвилишвили на пленарном заседании парламента Грузии.



По словам Нацвлишвили, ошеломляющая новость о введении санкций против бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе даже выбила «Грузинскую мечту» из того русла, в котором она до сих пор искусственно закрепилась.



«Глава службы безопасности должен стоять здесь и либо делать заявление об отставке, либо объяснять, в чем дело, спят они или сотрудничают с КГБ в оказании влияния в Грузии. Но видимо у вас не хватает смелости и нет желания спросить об этом, потому что не станете же вы наказывать свой хвост. Эта схема в любом случае будет расшифрована, не ждите, что чье-то соучастие и пособничество в измене скроется», - заявила Анна Нацвлишвили.





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