

«Нельзя называть человека агентом до представления доказательств», — Кобахидзе

19.09.2023 19:21





Человека нельзя вызвать агентом до представления доказательств и вынесения приговора суда. Об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о бывшем генпрокуроре Отаре Парцхаладзе, против которого в США ввели санкции.



«Когда гражданин Грузии становится агентом иностранного государства, особенно агентом государства, оккупирующего 20% территории страны, это по нашему законодательству, уголовное преступление. Но в такое время проводится изучение дела, расследование, затем дело передается в суд, и если устанавливается, что лицо действительно является агентом, [а] для этого нужны доказательства, в таком случае государство принимает соответствующие меры. Поэтому абсолютно логично говорить о том, что нам нужны доказательства. Нельзя называть человека агентом», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе раскритиковал заявление президента Грузии о том, что «самая большая беда — когда оказывается, что генеральный прокурор был агентом ФСБ или КГБ».



«Саломе Зурабишвили практически повторила то же самое, называя кого-то агентом. Напоминаю, что Саломе Зурабишвили, что конкретные люди называли ее стрекозой…



Нужны ведь доказательства. Пусть предоставят [доказательства]. От кого они их скрывают?!



Таких доказательств не существует. Если кто-то обвиняет человека в том, что он агент, когда вы являетесь государством и когда речь идет о гражданине вашей страны, в связи с этим следует запросить доказательства. И государство, и общество…



Они говорят грузинскому обществу, что есть гражданин Грузии, который ведет шпионскую деятельность в пользу России в Грузии. Можно ли скрывать эту информацию от общественности? Это неправильно. Нельзя называть человека агентом, пока не будет доказательств, пока не будет приговора. Мы говорим о стандарте и ни о чем ином», — сказал Кобахидзе.



Кого сам Кобахидзе называл агентами и шпионами



«Грузинская мечта» недавно планировала принять закон, согласно которому независимые СМИ и неправительственные организации, получившие 20% своего финансирования из-за границы, регистрировались как «агенты иностранного влияния».



В ответ на критику этого термина Кобахидзе заявил, что не видит проблем в применении термина агент, так как «это общепринятый термин, который означает проводник интересов».



«Всем известно, что агент — не означает шпион. То есть, если посмотреть законодательство Грузии, шпионаж наказуем, то есть «агентурная деятельность» — такой термин не используется. Шпионаж — это что-то наказуемое, а быть агентом кого-то и чего-то — совсем другое. Агент означает, что вы являетесь носителем чьих-то интересов, а не шпионом. <…> Это общепринятый термин, он фактически означает проводник интересов», — сказал Кобахидзе.



Сам Кобахидзе неоднократно называл своих оппонентов агентами влияния и шпионами, при этом не приводя никаких доказательств или наличия приговоров суда.



«Гиорги Вашадзе – обычный шпион, он не является агентом иностранного влияния. Михеил Саакашвили тоже шпион. Не хочу углубляться в эту тему, но неважно чей, Северной Кореи, России или Австралии. Шпион есть шпион, и общество должно это прекрасно понимать», — сказал Кобахидзе.



Когда президент Саломе Зурабишвили помиловала основателя «Мтавари Архи» Нику Гварамия, Кобахидзе заявил, что «одного агента вынудили помиловать другого агента».





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