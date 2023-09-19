

Парламент «провалит» законопроект «О деолигархизации» путем голосования

19.09.2023 19:33





Парламент Грузии «провалит» законопроект «О деолигархизации» путем голосования.



Председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили представил законопроект в третьем чтении на пленарном заседании, однако, как он отметил, обсуждение носило формальный характер, и он призвал коллег не поддерживать проект при голосовании.



«Упорядочивание вопроса о деолигархизации путем закона не наше «ноу-хау».



Структуры Евросоюза одобрили законодательное урегулирование этого вопроса путем закона в Украине, и мы следовали именно подходу, одобренному Евросоюзом, но поскольку есть предложение Еврокомиссии урегулировать вопрос не путем закона, а посредством плана действий, мы предлагаем не поддерживать проект во время голосования», - обратилась к парламенту Анри Оханашвили.



С заявлением на эту же тему 18 сентября выступил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Как пояснил Кобахидзе, в условиях утверждения плана действий правительства закон «О деолигархизации», принятый парламентом в двух чтениях, потерял свою практическую актуальность.



«Исходя из этого, а также в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии парламент рассмотрит и не примет в третьем чтении упомянутый законопроект, который основывается на т.н. персональном подходе», - заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





