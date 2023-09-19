

Лидер «Мечты» надеется, что новый посол США кардинально изменит политику, проводимой ее предшественницей

19.09.2023 19:43





«Я с оптимизмом жду нового посла, г-жу Робин Данниган. Надеюсь, что она кардинально изменит политику, которую проводила ее предшественница Келли Дегнан», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, деятельность Келли Дегнан в Грузии была контрпродуктивной.



«Вы знаете, что бывшая посол сыграла очень негативную роль в развитии грузино-американских отношений. К сожалению, ее деятельность была контрпродуктивной. Я очень надеюсь, что новый посол радикально изменит это отношение и под его руководством грузино-американские отношения углубятся. Я с большим интересом жду сотрудничества с новым послом», — заявил Кобахидзе.



Кроме того, Кобахидзе был задан вопрос, как бы он оценил заявление движения «Народная власть» относительно нового американского посла, в котором говорится: «Посол Робин Данниган принимала непосредственное участие в организации революции на Майдане. У него близкие отношения с Нуланд, Ермаком и Арахамия».



«У них есть свои страхи. Они считают, что риски есть, я считаю, что у нас есть повод для оптимизма при новом после. Я очень надеюсь, что произойдет необычайное сотрудничество с Робин Данниган, которое должно углубить грузино-американские отношения. Проблемы, которые предыдущий посол создала в грузино-американских отношениях, были непростыми. Надеюсь, что в условиях нового посла все радикально изменится», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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