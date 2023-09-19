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Саломе Зурабишвили заявляет, что ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Отара Парцхаладзе
19.09.2023 21:45
«Президент ждет заключения Минюста о прекращении грузинского гражданства для Отара Парцхаладзи, которое она немедленно удовлетворит», — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет на странице социальной сети Facebook.
Саломе Зурабишвили вчера также высказалась по поводу упомянутого вопроса и сообщила, что никакой информации о гражданстве Парцхаладзе и заявления о лишении гражданства в администрацию президента не поступало.
Напомним, США включили Отара Парцхаладзе в санкционный список.
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