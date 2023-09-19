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Парламент не поддержал законопроект «О деолигархизации» в третьем чтении
19.09.2023 22:04
Трое за, двое против — парламент рассмотрел законопроект «О деолигархизации» в третьем чтении и не поддержал его на голосование.
В правящей команде заявили, что больше нет необходимости принимать отдельный закон о деолигархизации, а законодательный орган больше не будет принимать аналогичный закон, поскольку это требование Евросоюза было отозвано.
Кроме того, в «Грузинской мечте» отметили, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели.
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