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Парламент не поддержал законопроект «О деолигархизации» в третьем чтении


19.09.2023   22:04


Трое за, двое против — парламент рассмотрел законопроект «О деолигархизации» в третьем чтении и не поддержал его на голосование.

В правящей команде заявили, что больше нет необходимости принимать отдельный закон о деолигархизации, а законодательный орган больше не будет принимать аналогичный закон, поскольку это требование Евросоюза было отозвано.

Кроме того, в «Грузинской мечте» отметили, что проект плана действий по деолигархизации будет направлен в Венецианскую комиссию до конца недели.


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