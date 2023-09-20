

Хазарадзе: «Лело» начинает консультации о проведении акций протеста

20.09.2023 10:52





Акции и всеобщий протест! Необходимо вместе бороться с антинациональными действиями руководства Национального банка! - об этом лидер «Лело» Мамука Хазарадзе пишет в соцсети, откликаясь на решение Нацбанка относительно бывшего генпрокурора Грузии.



Как отмечает Хазарадзе, в Грузии не будет российского криминального правления.



«Мы начинаем консультации со всеми, кому важно западное будущее страны!» - заявляет Хазарадзе.



Напоминаем, что Национальный банк Грузии сделал исключение в отношении граждан Грузии в порядке исполнения санкционных режимов. Приказ и.о. президента Национального банка Натии Турнава уже опубликован в «Законодательном вестнике». Следует отметить, что единственным гражданином Грузии, находящимся под международными финансовыми санкциями, является бывший генеральный прокурор страны Отар Парцхаладзе.



В частности, согласно поправке, «международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде против него не вынесен обвинительный приговор по соответствующему делу».





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