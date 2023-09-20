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В Грузии упрощают процедуру получения гражданства
20.09.2023 11:07
В случае законного проживания в стране срок получения гражданства Грузии сокращается — об этом говорится в поправках к закону «О гражданстве Грузии», которые парламентский юридический комитет уже обсудил в первом чтении.
Согласно законопроекту, человек без гражданства, в отличие от других иностранцев, сможет получить гражданство Грузии в обычном порядке, прожив на законных основаниях в Грузии 5 лет, а не 10 лет.
Кроме того, для получения гражданства в обычном порядке необходимо соответствовать другим требованиям, определенным тем же законом, в определенной мере владеть государственным языком, историей и основными принципами права Грузии, а также работать в Грузии и/или владеть недвижимостью или долей, или долями в предприятии в Грузии, либо вести предпринимательскую деятельность на территории Грузии.
Автор законопроекта – Министерство юстиции Грузии, а инициатор – Правительство Грузии.
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