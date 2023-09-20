

Партия «Лело»: решение Нацбанка не блокировать счета экс-генпрокурора – указание Иванишвили

20.09.2023 11:11





Партия «Лело» протестует против решения Национального банка Грузии изменить правила распространения режима санкций на граждан страны. Благодаря этому решению счета, попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Грузии, Отара Парцхаладзе не будут блокировать, что является прямым указанием экс-премьера Бидзины Иванишвили, уверены в «Лело».



«Приказ Нацбанка подтверждает, что государственные учреждения полностью захвачены. Если бы не личное указание Бидзины Иванишвили, никто бы не посмел изменить решение Нацбанка.



В целях защиты интересов человека, обвиняемого в продвижении интересов спецслужбы враждебного Грузии государства, Нацбанк ставит под угрозу банковскую систему страны и ее репутацию, а также всех граждан, которые используют эту систему, этот шаг равносилен диверсии против интересов государства.



Судьба Парцхаладзе, попавшего под санкции США, решается Натией Турнава и членами совета, а также судьями, попавшими под санкции США, это еще один пример неадекватности и антинациональности этого правительства.



С этим решением Грузия еще больше отдаляется от политики ЕС. Российское правительство продолжает саботировать европейский путь Грузии», — говорится в заявлении Лело.



Между тем, экс-председатель «Нацдвижения» Ника Мелия анонсирует акцию протеста у Нацбанка Грузии.



«Правительство ежедневно выходит за рамки закона и все больше отдаляется от цивилизованного мира… Оно уничтожает и топчет все ведомства и институции. Сегодня они открыто заявили, что не признают санкций, более того, олигарх меняет законы и правовые акты, чтобы защитить грабителя, рэкетира и агента ФСБ.



Создавшаяся ситуация вызывает тревогу, страна «беларусизируется», и мы должны этому противостоять!» — написал Мелия.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





