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Посольство РФ направило Армении ноту из-за протеста у российского посольства
20.09.2023 11:21
Дипломатическое представительство России в Армении направило ноту в МИД Армении в связи с протестом у российского посольства в Ереване. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на посольство России.
Граждане Армении собрались у посольства России в Ереване, требуя от российских миротворцев предпринять эффективные действия с целью урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Из толпы митингующих звучали выкрики: «Лавров — сука!», «Путин – х#йло!».
«Обратили внимание на распространившиеся в интернете призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование [посольства] по-прежнему остается невозможным. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими ведомствами Армении. В МИД Армении направлена нота с целью принятия мер», — говорится в сообщении российской стороны.
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