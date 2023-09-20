

Решение Нацбанка ставит под угрозу банковскую систему Грузии — «Лело»

20.09.2023 11:22





Партия «Лело» заявляет, что решение Национального банка Грузии (НБГ) ставит под угрозу банковскую систему Грузии. Заявление об этом опубликовал лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.



«Приказ НБГ подтверждает, что государственные учреждения полностью захвачены. Если бы не личное указание Бидзины Иванишвили, никто бы не посмел изменить решение Нацбанка.



В целях защиты интересов лица, обвиняемого в преследовании интересов разведывательной службы государства, враждебного в отношении государства Грузия, НБГ ставит под угрозу банковскую систему Грузии и ее репутацию, а также всех граждан, которые используют эту систему. Этот шаг равносилен диверсии против интересов страны.



Судьба Парцхаладзе, попавшего под санкции Минфина США, решается решением Натии Турнава и членов совета, а также судей, попавших под санкции США, это еще один пример неадекватности и антинационализма этого правительства.



Этим решением Грузия еще больше отдаляется от политики ЕС. Российское правительство продолжает саботировать европейский путь Грузии!», — заявили в «Лело».





Накануне стало известно, что попавшему под санкции США бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе не будут блокировать счета.



Сначала, НБГ ограничил Парцхаладзе «в доступе к активам и финансовым операциям» из-за санкций, введенных США. Затем в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о неконституционности заморозки грузинских счетов Парцхаладзе, потребовав от США доказательств его связей с Россией.



«Нельзя называть человека агентом», — утверждает Кобахидзе, хотя сам неоднократно так делал

После чего, Нацбанк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».



«В целях полной реализации прав и свобод граждан Грузии, гарантированных Конституцией Грузии, Национальный банк Грузии разработал и внедрил поправку к приказу президента Национального банка Грузии от 4 августа 2023 года N208/ 04, согласно которому режимы санкций, предусмотренные этим правилом, применяются:



а) к гражданину Грузии, если судом Грузии на основании примененных к нему санкций вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу;



б) к зарегистрированному в Грузии юридическому лицу, долей которого владеет (владеет) находящийся под санкциями гражданин(граждане) Грузии, если на основании наложенных санкций судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу», — говорится в заявлении НБГ.



Напомним, что США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе 14 сентября. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».



Парцхаладзе принадлежат доли (50%) в двух российских консультационных компаниях — MOSCOW BUSINESS BROKERAGE и INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION. У него, предположительно, два гражданства — Грузии и России.





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