

Грузия и Китай будут сотрудничать и на уровне регионов

20.09.2023 11:30





Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе и глава провинции Гуйчжоу Ли Бинцзюнь в ходе визита грузинской делегации в Китай, сообщает пресс-служба губернатора Имерети.



Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе прибыл в Китай в составе официальной делегации.



"Что касается нашего официального визита в Китай, то это новая возможность и вызов развития региона конкретно для Имерети. Я верю, что подписанный между сторонами меморандум принесет конкретные результаты и пользу для обеих сторон", – сказал Шаламберидзе.



Меморандум предусматривает развитие и укрепление отношений между двумя регионами в разных направлениях. Кроме того, стороны будут совместно реализовывать программы обмена в области экономики, торговли, образования, культуры, туризма и других важных сфер.



После церемонии подписания губернатор посетил XII выставку алкогольной продукции, которая является одной из крупнейших и постоянно развивающихся в Китае. На выставке были представлены вина из Имерети, которые получили высокую оценку.



Также губернатор посетил местную строительную компанию, которая строит автомагистраль в Грузии. Грузинская делегация также побывала в Гуйянском медицинском университете, где обсудили перспективы будущего взаимного сотрудничества с китайскими университетами.



В июле 2023 года Гарибашвили находился с рабочим визитом в Китае. В ходе визита было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.



С 11 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая.



Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.



В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.



В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





