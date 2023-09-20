

Россия не имеет права обладать ядерным оружием – Зеленский в ООН

20.09.2023 11:37





Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед Генассамблеей ООН. Трансляцию вёл телеканал Настоящее время.



«XX век научил весь мир воздерживаться от использования ядерного оружия, не развертывать его и не угрожать им», — сказал Зеленский в начале выступления.



Зеленский также затронул тему продовольственной безопасности. «Украинские порты были заблокированы Россией, Днепр остаётся мишенью для дронов», — отметил украинский лидер.



По словам Зеленского, Москва использует продовольственный кризис в качестве оружия, чтобы заставить других признать оккупированные украинские территории частью России.



«Я надеюсь, что многие из вас поддержат нашу инициативу для того, чтобы сохранить сухопутные маршруты для экспорта зерна», — обратился к собравшимся президент Украины.



Зеленский указал, что Россия начинает новую войну каждое десятилетие: «Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии».



Вместе с тем Зеленский раскритиковал некоторые европейские страны, которые «делают из зерна триллер».



«Может показаться, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену «московскому актёру», — отметил Зеленский, не уточнив названий государств.



Президент Украины также жёстко раскритиковал Россию за использование в качестве оружия энергоносителей. Кроме того, по мнению Зеленского, Москва превращает территории элекстростанций других стран в грязные бомбы.



«Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростацией. Обстреляла, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации», — сказал Зеленский, уточнив, что никакой ответственности за это для «радиационных шантажистов» до сих пор нет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





