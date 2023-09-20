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Вице-президент Национального банка Грузии подал в отставку


20.09.2023   12:29


Член правления Национального банка, вице-президент Папуна Лежава уходит в отставку.

С соответствующим заявлением он обратился в Нацбанк несколько минут назад.

19 сентября, на следующий день после выдачи санкций на бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, Нацбанк внес изменения в правила исполнения санкционных режимов и снял санкции с подсанкционного Парцхаладзе.

Этому изменению предшествовало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который назвал решение Нацбанка ограничить доступ Парцхаладзе к банковским счетам неконституционным.


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