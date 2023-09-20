|
|
|
Вице-президент Национального банка Грузии подал в отставку
20.09.2023 12:29
Член правления Национального банка, вице-президент Папуна Лежава уходит в отставку.
С соответствующим заявлением он обратился в Нацбанк несколько минут назад.
19 сентября, на следующий день после выдачи санкций на бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, Нацбанк внес изменения в правила исполнения санкционных режимов и снял санкции с подсанкционного Парцхаладзе.
Этому изменению предшествовало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который назвал решение Нацбанка ограничить доступ Парцхаладзе к банковским счетам неконституционным.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна