

Депутат Роман Гоциридзе: Натия Турнава должна отменить незаконный приказ и покинуть Нацбанк

20.09.2023 12:36





По заявлению председателя парламентской политической группы «Еврооптимисты» Романа Гоциридзе, и.о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава должна отменить свое «незаконное распоряжение, принятое под внешним давлением» и покинуть Нацбанк.



В посте, опубликованном в Facebook, Гоциридзе называет несколько пунктов плана действий. По его словам, необходимо начать уличные демонстрации, «чтобы не допустить грубого вмешательства в деятельность Нацбанка».



«1. Сегодня Натия Турнава должна отменить свое незаконное распоряжение, принятое под внешним давлением; 2. Ей следует уйти из Национального банка, поскольку она стала лишним бременем для финансовой системы страны. Это никогда не сможет восстановить к себе доверие и свою репутацию в глазах как наших граждан, так и иностранных инвесторов; 3. Нужно выяснить роль вице-президентов и членов правления Национального банка в данном преступном деянии и сформулировать соответствующие требования; 4. Саломе Зурабишвили должна извиниться перед общественностью за представление Натии Турнава членом правления Национального банка, как ее предпочтительного кандидата, а также за представление тех лиц, которые попали в члены правления под давлением «Грузинской мечты». Немедленно отозвать человека, представленного в эти дни кандидатом в члены Совета, который по профессии является специалистом по виноградарству и садоводству, и отнестись к этому делу серьезнее; 5. Ответственность за создавшуюся ситуацию лежит и на Международном валютном фонде, который прекрасно знал, почему были внесены изменения в закон о Национальном банке, не остановил действующую программу, тем самым легитимизировал клановый переворот в Национальном банке и поощрил дальнейшие преступные действия руководства банка. Программа фонда в Грузии должна быть немедленно прекращена; 6. Международные санкции должны быть наложены на всех лиц, участвовавших в процессе принятия решения о снятии ограничений с лица, на которого наложены санкции правительства США и который назван российским агентом. Оппозиция и общество должны приложить для этого все усилия; 7. Начать уличные демонстрации (возле здания Национального банка) с целью пресечения грубого вмешательства в деятельность Нацбанка. Вот как я себе представляю план действий. Мы, разумеется, начнем и слушания в парламенте», - заявляет Роман Гоциридзе.



Национальный банк Грузии допустил исключение в отношении граждан Грузии в порядке исполнения санкционных режимов. Приказ и.о. президента Национального банка Натии Турнава уже опубликован в «Законодательном вестнике». Согласно поправке, «международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде против него не вынесен обвинительный приговор по соответствующему делу». Следует отметить, что единственным гражданином Грузии, находящимся под международными финансовыми санкциями, является бывший генеральный прокурор страны Отар Парцхаладзе.





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