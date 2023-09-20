|
|
|
TBC Bank намерен и далее действовать в соответствии с требованиями введенных международных санкций
20.09.2023 12:46
TBC Bank заявляет, что соблюдает и действует в соответствии с введенными санкциями.
«Мы соблюдаем и действуем в соответствии с требованиями международных санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией», — заявил Первому каналу Грузии в TBC Bank.
Накануне Национальный банк Грузии распространил информацию о санкциях в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Как заявили в Нацбанке, НБГ, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если по соответствующему делу против него в грузинском суде не будет вынесен обвинительный приговор.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна