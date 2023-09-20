

TBC Bank намерен и далее действовать в соответствии с требованиями введенных международных санкций

20.09.2023 12:46





TBC Bank заявляет, что соблюдает и действует в соответствии с введенными санкциями.



«Мы соблюдаем и действуем в соответствии с требованиями международных санкций, введенных США, Евросоюзом и Великобританией», — заявил Первому каналу Грузии в TBC Bank.



Накануне Национальный банк Грузии распространил информацию о санкциях в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Как заявили в Нацбанке, НБГ, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если по соответствующему делу против него в грузинском суде не будет вынесен обвинительный приговор.







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