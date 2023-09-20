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Европейские эксперты представили план расширения Евросоюза
20.09.2023 12:50
Двенадцать экспертов по инициативе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.
Ключевое предложение экспертов, план которых поддерживают Париж и Берлин, заключается в закреплении «Европы четырех скоростей», то есть разделении европейских государств на четыре группы в зависимости от уровня и желания интеграции.
Речь идет о «внутреннем круге» государств-членов ЕС с наибольшим уровнем интеграции; далее следуют все члены Евросоюза; на третьем уровне – ассоциированные члены объединения; а четвертый уровень составляют участники Европейского политического сообщества, инициированного Францией в прошлом году.
Эксперты предлагают также радикальные реформы для оптимизации структуры ЕС, в частности сокращение количества еврокомиссаров и членов Европарламента, а также отмену права национального вето.
Их исследование также анализирует несколько вариантов того, как наладить процессы принятия решений в ЕС после расширения, в частности бюджетные вопросы и переход к голосованию большинством вместо единогласия в Европейском совете.
В докладе также предлагается перераспределить большее количество голосов в Совете ЕС в пользу меньших государств-членов, чтобы сбалансировать потерю права национального вето.
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