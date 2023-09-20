

Пресс-спикер МИД Украины отвергает обвинения СГБ Грузии

20.09.2023 13:13





Пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление Службы государственной безопасности Грузии, в котором говорится о предполагаемой роли Украины в организации «дестабилизации и гражданских беспорядков» в Грузии. Представитель МИД Украины опроверг такую вовлеченность его страны.



«Мы ознакомились с заявлениями представителей Службы безопасности Грузии о предполагаемом участии украинской стороны в организации государственного переворота в Грузии. Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя власть Грузии в очередной раз пытается демонизировать Украину для решения собственных политических вопросов. Государство Украина не вмешивалось, не вмешивается и не намерено вмешиваться во внутренние дела Грузии», – заявил Николенко.





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