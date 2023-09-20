

В Тбилиси опротестуют решение Нацбанка Грузии

20.09.2023 13:20





Сегодня, 20 сентября, в 17:00, у офиса Национального банка Грузии (здание Дома юстиции) пройдет акция протеста. Организатором акции является бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия.



Акция была запланирована после того, как Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима из-за Отара Парцхаладзе.



«Мы собираемся и требуем национальных действий, а не преступного служения одному человеку. Власть в каждодневном режиме выходит за рамки закона и все больше выходит за рамки цивилизованного мира… Оно уничтожает и топчет все ведомства и институции. Сегодня они открыто заявили, что не признают санкций, более того, олигарх меняет законы и правовые акты, чтобы защитить грабителя, рэкетира и агента ФСБ.



Создавшаяся ситуация вызывает тревогу, идет белорусизация страны, и мы должны этому противостоять!» — заявил Ника Мелия.



Как стало известно накануне, попавшему под санкции США бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе не будут блокировать счета.



Грузинский Нацбанк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».



Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о неконституционности заморозки грузинских счетов Парцхаладзе, потребовав от США доказательств его связей с Россией.



Напомним, что США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе 14 сентября. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





